Вызывает рак и проблемы в сексе: назван важный фактор

Медики связывают плохой сон с повышенным риском онкологии, диабета, инсульта, заболеваний сердца и деменции.

В ходе исследования с участием около четырех тысяч человек зарубежные специалисты пришли к выводу, что недосыпание может стать причиной эректильной дисфункции у мужчин и проблем в интимной жизни у женщин, передает CNN.

"Результаты работы актуальны для всех, так как сегодня растет количество страдающих от апноэ молодых людей, особенно мужчин. Кроме того, независимо от возраста, недостаток сна влияет на уровень тестостерона. Низкий тестостерон может привести к эректильной дисфункции. Также известно, что особенно подвержены риску проблем со сном, которые своевременно не диагностируются, женщины. Поэтому людям стоит обратить особое внимание на сон, если вдруг появились проблемы в интимной жизни", - отметили исследователи.

Плохой сон 24 канал

Чтобы хорошо высыпаться, в Американской ассоциации сна посоветовали укладываться спать и просыпаться примерно в одно и то же время, в том числе на выходных. Второе правило - избегать употребления алкоголя поздним вечером.

"Не спите и не пейте напитки с кофеином после трех часов дня. Кстати, на сон также может отрицательно повлиять никотин", - отметила врач Лора Берман, напомнив, что спать нужно от семи до девяти часов в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что ежедневный сон менее семи часов может привести к развитию атеросклероза.

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