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Вызвал страшную болезнь: шотландка предупредила о смертельной опасности загара

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Медсестра из Шотландии поделилась тревожной историей о том, к чему может привести чрезмерная любовь к солнечным ваннам.

28-летняя девушка, которая всегда любила загорать, заработала рак и едва не погибла, передает Life.

Лиэнн Прентис любила бронзовую кожу и старалась наслаждаться солнцем при каждой возможности. Загорала дома в саду, два раза в год старалась ездить на курорты, например на жаркие Ибицу или Мальорку. При этом она никогда не пользовалась солнцезащитным кремом.

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"Я боролась за лучшее место у бассейна, чтобы получить самый тёмный загар. Я занимала шезлонг сразу после завтрака и уходила только в семь вечера", - рассказала девушка.

В один из таких дней девушка заметила странную родинку на ноге, которая подозрительно выглядела

"Я загорала в саду, когда впервые заметила родинку на левой ноге. Она выглядела как разноцветная болячка. Мне показалось это странным, и я обратилась к врачу", - сообщила девушка.

У нее диагностировали рак и Прентис предстояла операция.

После оперативного вмешательства на ноге девушки остался шрам длиной семь сантиметров. В течение следующего года она вынуждена была наблюдаться у врачей. По их словам, если бы девушка затянула с визитом к доктору, операция могла бы уже не помочь.

"Моя зависимость от загара могла убить меня… Не могу поверить, насколько я была глупа. Я злюсь на себя, когда думаю о своей безответственности. Если вы считаете, что загар важен, помните, что ваша жизнь дороже", - подчеркнула девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали смертельную опасность кухонной посуды.

Читайте все новости по теме "онкология" на Обозревателе.

Темы
онкологияБорьба с онкологией
Место
Шотландия
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