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/Онкология

Выяснилась смертельная опасность болей в горле: в чем суть

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Ученые из Университета Эксетера выяснили, что боли в горле, не связанные с гриппом, простудой и другими частыми заболеваниями, могут сигнализировать о развитии онкологии.

В рамках длительного исследования с участием 800 пациентов эксперты пришли к выводу, что боли в горле, особенно в сочетании с ушной болью, одышкой или трудностями во время глотания пищи, увеличивают риск появления злокачественного образования более чем на 5%.

Между тем, хрипоту связывают с 2,7% риска развития рака, пишет Eurekalert.

"Наша работа дает новое понимание комбинаций симптомов, которые онкологи должны учитывать при диагностике. Так, мы продемонстрировали, что считавшиеся ранее редкими и несерьезными симптомами рака боли в горле на самом деле являются крайне тревожным сигналом", - пояснил сотрудник Медицинской школы Университета Эксетера профессор Вилли Гамильтон.

Выяснилась смертельная опасность болей в горле: в чем суть

Vennells

Также отмечается, что раком гортани, в основном, болеют мужчины - на сильный пол приходится около 80% случаев этого вида онкологии.

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Среди факторов, вызывающих заболевание, первые два места занимают курение и алкоголь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Стэнфорда разработали новый метод рентгенотерапии онкологических заболеваний, при котором сеанс облучения сокращается с нескольких минут до нескольких секунд.

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