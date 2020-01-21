Вторые в Европе: в Минздраве озвучили страшные цифры об онкологии в Украине

В Министерстве здравоохранения заявили, что ежегодно в Украине от рака умирают 65 тысяч граждан, а еще 140 тысяч узнают о своем страшном диагнозе.

Так наша страна вышла на второе место в Европе по темпам распространения онкологических заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

При этом в Минздраве подчеркнули, что для снижения смертности нужна ранняя диагностика заболевания. И на такие цели государство выделило 1 миллиард гривен.

65 тысяч украинцев ежегодно умирают от рака

"Для того, чтобы снизить этот показатель, нужно сосредоточить свое внимание на ранней диагностике. Именно поэтому эндоскопические обследования стали приоритетными услугами в программе медицинских гарантий", – говорится в сообщении.

Там напомнили, что в гарантированный пакет бесплатных обследований входят:

маммография;

гистероскопия;

эзофагогастродуоденоскопия;

колоноскопия;

цистоскопия;

бронхоскопия.

Также в Минздраве отметили, что для прохождения обследования, нужно будет иметь направление от семейного или другого лечащего врача.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что со стартом реформ на вторичном звене медицинской помощи в Украине не будет поборов в больницах.

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