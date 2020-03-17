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/ Онкология

Все о мастэктомии: что это такое, виды операции и восстановление

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Диагноз "рак молочной железы" ежедневно слышат каждые 40-45 женщин в Украине. Они проходит различные этапы лечения и сталкиваются с выбором: сохранить красоту или жизнь.

Мы спросили Андрея Якобчука, пластического хирурга и онкомаммолога, про особенности лечения этим методом, реабилитацию после операции, а также сделали памятку о том, как следить за состоянием своей груди.

О мастэктомии

Мастэктомия — хирургическая операция по удалению молочной железы. Ее могут назначать в случаях обнаружения раковой опухоли, саркомы, при гинекомастии (гипертрофированном увеличении груди). Также операцию проводят, если есть генетическая предрасположенность к раку груди.

Например, голливудская актриса Анджелина Джоли пережила двустороннюю мастэктомию в 2013 году, а спустя два года удалила яичники. У Анджелины риск развития рака груди составлял 87%, рака яичников — 50%, а ее родственницы — мама, бабушка и тетя — умерли из-за этих болезней. Благодаря тому, что Джоли широко освещала свою медицинскую историю в СМИ, многие американки обратили внимание на собственное здоровье и перестали панически бояться мастэктомии.

Виды операции и реконструкция груди

Существуют разные применяемые виды лечения. Если удаляется только ткань груди или грудь с кожей, после комплексного лечения требуется реконструктивная операция — одна из самых сложных операций в медицинской практике, которая восстанавливает внешний вид груди. Чтобы реконструировать молочные железы, можно использовать мягкие ткани пациента, сделать маммопластику при помощи имплантов или комбинировать два метода.

Реконструкция в один этап предусматривает установку импланта на сохраненные мышцы груди, в два — первоначальное растяжение тканей с помощью эспандера до размеров молочной железы. Позже эспандер заменяется на имплант. Восстановление груди с использованием собственных тканей считается более сложной операцией. Анджелина Джоли, например, оставляла природный сосково-ареолярный комплекс и ставила импланты.

Восстановление после операции

Хирургическое вмешательство — всегда стресс для организма, и мастэктомия — не исключение. Общее самочувствие пациентки после операции может восстановится довольно быстро: на 1-2 сутки девушка начинает присаживаться и вставать, чуть позже — передвигаться по палате, а ближе к четвертым суткам самочувствие почти приходит в норму. В больнице можно провести в среднем от 10 до 20 дней.

После операции возможны кровотечения, инфицирования, боли и дисфункция верхней части тела. Чтобы избежать большинства осложнений из-за мастэктомии, врачи могут назначать лечебную гимнастику, массаж, плавание, ношение компрессионного рукава и экзопротезов, психотерапию. Компрессионный рукав после операции надевают для того, чтобы контролировать лимфедему — это застой лимфы, который вызван хирургическим вмешательством. Экзопротезы — это искусственные накладки, которые имитируют женскую грудь. Они не только помогают женщине легче относиться к перенесенной операции, но и предупреждают нарушение осанки и искривление позвоночника.

Как бы не было сложно физически и психологически после операции, следует помнить: вероятность заболеть раком молочной железы, пройдя мастэктомию, снижается на 90%.

Отношение общественности

Благодаря огласке в мировых СМИ информация о раке молочной железы распространяется шире, но, конечно, до всех слоев населения и стран ей еще далеко. В последнее время бренды стали уделять проблеме заболевания больше внимания.

Например, Стелла Маккартни, дизайнерка, с 2014 года в рамках своего бренда информирует о раке груди: ранее от этого диагноза умерла ее мама. А в этом году в линейке adidas by Stella McCartney создали спортивный лиф для девушек, которые перенесли мастэктомию. В ролике снялась не просто модель, а боксерка, сама прошедшая через эту операцию. Или, если вспоминать про подиум: не так давно в Нью-Йорке провели альтернативный модный показ, где вместо типичных моделей на сцену вышли девушки, которые пережили операции по удалению груди. В Украине подобные мероприятия не такие яркие и медийные, а, скорее, имеют формат просветительных лекций и обучающих встреч.

Памятки для здоровья груди

Вы — хозяйки своего собственного здоровья! Запомните, что и как часто нужно делать, чтобы всегда быть в курсе состояния своих молочных желез:

  • делайте самообследование груди раз в месяц;

  • каждый год проходите осмотр у маммолога;

  • до 35-ти лет ежегодное УЗИ молочных желез — обязательно;

  • после 35-ти лет — маммография.

Как только заметили что-то необычное — уплотнение, покраснение, выделения — не ставьте себе диагнозы, а идите к врачу. Это не обязательно рак! А даже если и он, то, как гласит статистика и многолетний опыт, заболевание на начальных этапах может быть полностью излечимо в 95% случаев.

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Автор
Андрей Якобчук Андрей Якобчук
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