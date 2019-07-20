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/ Онкология

Врачи выяснили самый первый признак рака

5.7т Читать материал на украинском

Кровоточащие десны являются самым ранним симптомом, который может свидетельствовать о признаках лейкемии.

Как передает topnews, этот вид рака начинает развиваться из-за неконтролируемого размножения определенных клеток в организме, которые разрушают окружающие их здоровые ткани.

Под лейкемией подразумевают клональное злокачественное заболевание кроветворной системы, которое может прогрессировать стремительно и агрессивно.

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По словам экспертов, если зубы человека в хорошем состоянии, но при этом у него есть проблема с кровоточащими деснами, это говорит о том, что "в его организме что-то не так".

Также заболевание десен может быть признаком диабета, однако для постановки точного диагноза все равно необходимо сдать кровь на анализ.

Другими симптомами лейкемии являются бледность кожи, необычные кровотечения, возникающие сами по себе небольшие синяки, боль в костях, повышенная потливость ночью и рецидивирующие инфекции.

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иллюстрация

hightech.fm

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали группы крови, которые наиболее подвержены риску раковых заболеваний и наоборот.

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Тема
онкология
Тег
рак
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