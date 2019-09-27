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/ Онкология

Врачи в шоке: во Львове новорожденному удалили опухоль весом в полтела

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Врачи Львовской областной детской больницы 14 сентября прооперировали новорожденного мальчика Ивана, удалив ему огромную опухоль – куприковую тератому, весом в 2430 г.

Как сообщает Zaxid.net, она составляла 57% массы тела ребенка.

Журналисты отметили, что и акушер-гинекологи, принимавшие роды, и детские хирурги, которые проводили операцию, впервые в своей практике видели малыша с такой тератомой, которая была гораздо больше веса самого ребенка.

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Новорожденный, которому удалили опухоль

Новорожденный, которому удалили опухоль

zaxid.net

Отмечается, что роды и операция прошли успешно. По словам врачей, все самое страшное позади.

Как рассказала изданию 25-летняя мать ребенка, впервые об опухоли она узнала на 19 неделе беременности, но решила оставить ребенка. Тератома росла быстрее самого малыша.

Девушка рассказала, что родные помогли найти во Львове врача, которая проводила похожие операции. Они с ней связались и поехали на консультацию.

Роды у женщины начались преждевременно. Ей сделали кесарево сечение.

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"Если бы женщина доходила до конца срока беременности, то неизвестно, до каких размеров выросла бы тератома, и что тогда было бы с ребенком и мамой", – рассказал изданию начмед Псковского областного перинатального центра Роман Мацюра.

Сообщается, что вес мальчика вместе с опухолью составлял 4280 г. "Скорая" доставила его из перинатального центра во Львовскую городскую детскую больницу и врачи тут же начали готовиться к операции, так как тератома становила угрозу для работы внутренних органов.

Как сообщает издание, операция была достаточно сложной, поскольку надо было соединить все сосуды, которые у недоношенного ребенка очень мелкие.

После удаления опухоли малыш весил всего 1850 г, а опухоль 2280 г.

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В понедельник, 25 сентября, Иван вместе с мамой был переведен из реанимации в обычную палату, результаты гистологии показали, что опухоль доброкачественная и в дальнейшем ребенок будет нормально развиваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были опубликованы 10 способов, с помощью которых можно распознать рак у ребенка на ранних стадиях.

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Место
Украина Львов
Тег
лечение рака
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Побажаємо Іванкові і матусі здоров"я і вдачі, лікарям - успіхів і вдосконалення, автору текста - більше уважності - "Псковский перінатальний" замінити на Львівський.
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