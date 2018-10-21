Врачи удалили подростку огромную опухоль на лице: поразительные фото до и после

Африканский подросток с гигантской опухолью на лице, из-за которой семья отреклась от него, перенес сложную операцию и смог вновь воссоединиться с родными.

У 18-летнего жителя Кот-д’Ивуара Камбу Си агрессивная опухоль на лице начала развиваться, когда ему было 10 лет. Никто не пытался лечить ребенка, окружающие игнорировали парня, опасаясь, что его болезнь заразна. Единственным человеком, который поддерживал Камбу, был его отец, так как от него отказалась даже мать, пишет The Daily Mail.

С годами его лицо сильно деформировалось и обвисло. Болезнь также сильно сказалась на зрении: Камбу почти ничего не видел.

Чтобы вылечиться, Камбу Си отправился из своего родного города Бондуку на побережье Кот-д'Ивуара в Италию. 14 месяцев назад обследование в одной из клиник Неаполя показало, что подросток болен редкой формой рака лимфомой Буркитта, поражающей иммунную систему.

В течение полугода Камбу проходил курс химиотерапии, лучевой терапии, замены стволовых клеток, чтобы уменьшить опухоль. В итоге он победил рак. В настоящее время врачи реконструируют лицо парня. Отмечается, что рак повлиял на структуру черепа, и у Камбу на одной стороне лица костей больше, чем на другой.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

"Когда я приехал сюда, я боялся... Мой нос закрывал мое зрение, я должен был придерживать его, чтобы видеть… Через три дня после того, как я начал химиотерапию, я понял, что мне больше не нужно держать нос, чтобы видеть. Я очень счастлив, потому что, когда я выхожу, я не плачу. Я рад встретиться с людьми... Я очень счастлив", - рассказал подросток.

Через три недели после операции Камбу Си вернулся домой в Кот-д’Ивуар и снова стал частью общества. Мать мальчика тоже стремится к примирению. Через какое-то время Камбу вновь поедет в Италию, где врачам предстоит большая работа по восстановлению его лица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Индии хирурги удалили с шеи мужчины огромную опухоль, которая росла там более 20 лет. Советы обратиться за медицинской помощью мужчина всячески игнорировал, а сделал это только после того, как новообразование сравнялось в размерах с его собственной головой.