Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Онкология

Врачи назвали ранние симптомы рака

500Читать материал на украинском

Онкологи назвали ранние симптомы проявления онкологических заболеваний.

Врачи отметили, что нужно проходить медосмотры, чтобы не обнаружить рак на стадии, когда медицина уже бессильна, передает "МК".

Первым симптомом часто является хроническая усталость. При первых ее проявлениях нужно обращаться к врачам.

Новости
Пищевые добавки вызывают рак: что показало исследование

Также резкие скачки изменения веса говорят о серьезных нарушениях в работе организма. Чаще всего именно этот симптом связывают с онкологическим заболеванием.

Симптомом являются постоянные или периодические боли, когда есть дискомфорт в определенной части тела. Врачи подчеркивают, что любая боль, испытываемая на протяжении периода времени, ненормальна.

Кроме того, новообразования на коже всегда указывают на дисбаланс в организме. Любые гнойники, родинки, фурункулы и даже простые прыщи свидетельствуют о внутренних проблемах.

Еще стоит обратить внимание на повышенную температуру в пределах 37 с небольшим градусов.

Медосмотр у врача

Медосмотр у врача

В числе другим симптомов называются беспричинный "кашель курильщика", учащенное мочеиспускание, особенно с присутствием в моче крови, а также отеки, которые в некоторых случаях также могут говорить о серьезном заболевании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве предупредили, что украинцев массово косит рак.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Теги
как лечить раклечение ракаонкология
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины