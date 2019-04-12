Врачи назвали ранние симптомы рака

Онкологи назвали ранние симптомы проявления онкологических заболеваний.

Врачи отметили, что нужно проходить медосмотры, чтобы не обнаружить рак на стадии, когда медицина уже бессильна, передает "МК".

Первым симптомом часто является хроническая усталость. При первых ее проявлениях нужно обращаться к врачам.

Также резкие скачки изменения веса говорят о серьезных нарушениях в работе организма. Чаще всего именно этот симптом связывают с онкологическим заболеванием.

Симптомом являются постоянные или периодические боли, когда есть дискомфорт в определенной части тела. Врачи подчеркивают, что любая боль, испытываемая на протяжении периода времени, ненормальна.

Кроме того, новообразования на коже всегда указывают на дисбаланс в организме. Любые гнойники, родинки, фурункулы и даже простые прыщи свидетельствуют о внутренних проблемах.

Еще стоит обратить внимание на повышенную температуру в пределах 37 с небольшим градусов.

Медосмотр у врача

В числе другим симптомов называются беспричинный "кашель курильщика", учащенное мочеиспускание, особенно с присутствием в моче крови, а также отеки, которые в некоторых случаях также могут говорить о серьезном заболевании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве предупредили, что украинцев массово косит рак.

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