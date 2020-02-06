Врачи назвали полезные и вредные продукты при раке груди

Врачи посоветовали для снижения риска заболевания раком молочных желез правильно питаться и ограничить употребление алкоголя.

Как пишет The Health Site, медики дали полезные советы, которые снижают риск онкологических заболеваний.

Так, нужно добавит в рацион питания больше фруктов и овощей. Они содержат антиоксиданты и обладают противоэстрогенным воздействием. Например, бета-каротин в морковке связан со снижением риска рака груди.

Необходимо употреблять больше постных белков. Ведь они идеально сохраняют отношение массы тела к массе мышц. Белок содержится не только в мясе, но в рыбе, морепродуктах, яйца, бобах и фасоли, семечках, орехах, сое и молочных продуктах.

Также медики посоветовали кушать чаще цельнозерновые продукты. Высокое содержание пищевых волокон в рационе воздействует на гормональные последствия рака груди и других опухолей, зависимых от гормонов.

При этом нужно избегать употребление красного мяса. Так, некоторые ученые нашли связь между красным мясом и повышенным риском рака груди. А приготовление мяса при высокой температуре может привести к выделению токсинов.

Продукты питания

Кроме того, алкоголь лучше совсем исключить из рациона, или ограничить до минимума. Избыточный уровень спиртных напитков является одним из очень хорошо изученных факторов риска развития рака.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ предупредили о стремительном росте онкологии.

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