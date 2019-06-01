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/Онкология

Врачи нашли эффективный способ лечения рака груди

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Ученые провели исследование нового препарата с названием рибоциклиб, который значительно повысил выживаемость пациенток с диагностированным раком груди.

Эксперты изучили влияние лекарств на женщин с HER2-отрицательным раком, чувствительным к гормональной терапии, сообщает NBC News.

Их разделили на две группы: одна получала традиционную гормональную терапию, чтобы уменьшить количество эстрогена в организме, который питает раковые клетки.

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Иллюстрация. Лечение рака

Иллюстрация. Лечение рака

Pixabay

Вторая группа дополнительно принимала препарат рибоциклиб. Выяснилось, что спустя три с половиной года после начала тестов в первой группе в живых остались 46% пациенток, а во второй – 70%.

При этом подчеркивается, что исследование проводилось с молодыми женщинами, у которых еще не наступила менопауза и опухоли которых метастазировали или проросли в другие части тела.

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"Это важная группа для исследования, так как запущенный рак груди – одна из основных причин смерти от рака у женщин от 20 до 59 лет, и большая часть таких опухолей восприимчива к гормональной терапии", – рассказала руководитель исследования Сара Гервиц, онколог центра изучения раковых заболеваний калифорнийского университета Лос-Анджелеса.

Эксперимент спонсировался компанией Novartis, которая и производит рибоциклиб. Его результаты будут опубликованы в New England Journal of Medicine.

Иллюстрация. Лекарства

Иллюстрация. Лекарства

Pixabay

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Темы
Борьба с онкологиейЗдоровьеИсследование ученых
Теги
лечение ракараклекарства
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