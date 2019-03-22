Врачи бьют тревогу: в Украине не хватает доноров крови

В Киеве катастрофически не хватает доноров. В столичных больницах банки крови стоят практически пустые.

Родные и близкие пациентов буквально с миру по нитке собирают кровь, говорится в сюжете ТСН.

Так, 17-летний Влад, страдающий лейкозом, рассказал, что искал доноров крови через социальные сети. Ему дважды в неделю вливают тромбоконцентрат, поскольку собственный костный мозг тромбоцитов не производит.

Лечащий врач парня подтвердил: несмотря на огромную базу из тысячи лиц, в основном поиски крови ложатся на плечи родственников пациентов. Сдавать кровь регулярно приходят в среднем десять человек в день.

"Люди не идут сдавать кровь, потому что просто не знают, насколько это нужно. Так считают онкобольные дети, которые нуждаются в ежедневных переливаниях, чтобы выжить. Их врачи рассказывают: ситуация с донорской кровью даже в столице катастрофическая. Доноров приходится уговаривать найти несколько минут для сдачи крови, и часто банки крови даже в столичных больницах полупустые", – говорится в сюжете.

Отмечается, что стоимость отбора, обработки и хранения одной порции тромбоконцентрата государству обходится в десять тысяч гривен. Самое дорогое в процессе – одноразовая система для сепаратора и обеззараживания. Срок хранения каждой драгоценной дозы – всего пять дней, а сделать запасы невозможно.

Донор крови

Врач-онколог киевской больницы говорит, что в Украине нет культуры донорства.

"Если спросить у родителей, были ли они активными донорами до того, как произошло несчастье с их ребенком, то 98% скажут, что нет", – подчеркнул доктор.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла закон, которым изменила правила трансплантации донорских органов.

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