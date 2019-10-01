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/ Онкология

Возникновение рака и старение: ученые развенчали популярный миф

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Процессы старения в организме могут препятствовать возникновения и развитию рака. Это обусловлено связями генов.

Такое заключение сделали ученые Университета Ливерпуля в Британии, пишет MedicalXpress. Они изучили ткани человека и обнаружили, что распространенный миф о том, что в процессе старения у человека увеличиваются риски рака, не соответствует действительности.

Оказалось, что у клеток, у которых в нормальном режиме проходит процесс старения, снижается активность ДНК, которая отвечает за возникновение рака. Старение снижает скорость деления клеток, таким образом риски образования злокачественных тканей тоже уменьшаются.

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Ученые нашли связь между раком и старением

Ученые нашли связь между раком и старением

MedicalXpress

Мутации действительно имеют свойство накапливаться с возрастом и являются основной причиной развития опухоли, но старение препятствует аномальному разрастанию клеток.

Как писал OBOZREVATEL, после появления онкологии у известной актрисы Анастасии Заворотнюк возникло предположение, что рак начинается после омоложения стволовыми клетками.

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