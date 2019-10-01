Возникновение рака и старение: ученые развенчали популярный миф

Процессы старения в организме могут препятствовать возникновения и развитию рака. Это обусловлено связями генов.

Такое заключение сделали ученые Университета Ливерпуля в Британии, пишет MedicalXpress. Они изучили ткани человека и обнаружили, что распространенный миф о том, что в процессе старения у человека увеличиваются риски рака, не соответствует действительности.

Оказалось, что у клеток, у которых в нормальном режиме проходит процесс старения, снижается активность ДНК, которая отвечает за возникновение рака. Старение снижает скорость деления клеток, таким образом риски образования злокачественных тканей тоже уменьшаются.

Ученые нашли связь между раком и старением MedicalXpress

Мутации действительно имеют свойство накапливаться с возрастом и являются основной причиной развития опухоли, но старение препятствует аномальному разрастанию клеток.

Как писал OBOZREVATEL, после появления онкологии у известной актрисы Анастасии Заворотнюк возникло предположение, что рак начинается после омоложения стволовыми клетками.

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