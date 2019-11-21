Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Онкология

Восток – дело тонкое... Там даже рак лечат по-другому

286
Читать материал на украинском

"Такая болезнь, как РАК в мусульманских странах не считается опасной болезнью"

Сообщение под этим заголовком читают миллионы и распространяют сотни тысяч людей на всех интернет-ресурсах. К сожалению, эта информация не только смешная, а еще и смертельно опасна, потому что вводит в заблуждение.

Вот несколько цитат и их анализ:

"Такая болезнь, как РАК в мусульманских странах не считается опасной болезнью и легко лечится в течении нескольких дней с помощью голодания"

По-любому. Именно поэтому существует Арабская Медицинская ассоциация против рака. А вот статистика смертей от рака в Саудовской Аравии. По другим странам информация тоже открыта. Тысячи смертей ежегодно. Откуда автор брал свои данные? Из сказок Шехерезады?

"Профессора алжирского университета говорят, что рак гибнет при голодании от 3 дней и до месяца, причём на любой стадии"

Если профессора алжирского университета скажут, что автор идиот, это будет неопровергнутой истиной? И вообще никаких подобных работ никто не видел. Ну и наконец, почему несмотря на "фантастические научные открытия" в Алжире продолжают тысячами умирать от рака? Вот статистика.

"Как только из человека естественным путём выйдет твёрдый чёрный кал, то это значит болезнь прошла"

А ежели с вас получился черный кал неестественним путь, значит харош читать херню в интернете. Главное – чтобы черный кал вдруг не "зашел в человека".

"Врачи из мусульманских стран были крайне удивлены, когда слышали о статистике заболеваемости раком в Украине и смертности по этой причине, так как эта болезнь редко встречается на востоке, а если встречается, то легко лечится"

Ну да, ну да. Еще больше они обалдели когда прочитали последний абзац. Потому что в реальном мире, темп роста раковых заболеваний на Ближнем Востоке превышает мировые показатели.

"Голодание – вот рецепт профилактики и лечения рака"

Голодание – рецепт. Прекрасный оксюморон, который только подчеркивает бред написанного. Действительно, ограничение потребляемых калорий может быть полезным в лечении некоторых опухолей. Обратите внимание на слова "возможно" и "некоторых опухолей". А главное – голодание не лечит само по себе, а только усиливает действие химио- и радиотерапии. Голодающий человек с нелеченным раком умрет голодной от рака. Вот и вся магия.

Новости
Целебные травки и молитва: виды мракобесия в медицине
Восток – дело тонкое... Там даже рак лечат по-другому

Facebook MED GOblin

"Доктор Стивен Мак использовал солнечную энергию, чтоб вылечить своих пациентов от болезни, он верит в естественное исцеление в организме от болезней"

Единственный врач Стивен Мак, который гуглится в интернете в контексте онкологии, работает в США в специализированном институте. Никакой указанной херни он никогда не писал и не говорил. Может автор имеет в виду кого-то другого? Своего соседа Степу Макогона, с трудами которого мы еще не знакомы? Или это просто воображаемый друг-ученый?

"По словам доктора Герберта Шелтона, який делал исследования по этому вопросу..."

Вместо долгой цитаты, расскажу вам секрет об этом нетрадиционного голод-целителе. Он открыл собственную лечебницу, уморил до смерти несколько больных, проиграл все суды. А потом сдох полупарализованный, потому что собственное лечения ему почему-то не помогло. Туда ему и дорога. Информация сия из тайного источника под названием википедия.

В заметке еще очень много бреда, но лучше ее подытоживает эта цитата:

"Киви: крошечный, но могучий".

Хотелось бы сказать то же самое об интеллекте автора. Но, увы, он просто крошечным.

Пожалуйста, если у вас проблемы со здоровьем, а тем более рак, лечитесь у дипломированных специалистов, а не с помощью придурковатых публикаций, написанных дебилами.

Люди добрые! Распространите этот сообщение. Может это спасет кого-то от непоправимого вреда.

В конце, хочу авторитетно выразить свою врачебную позицию:

Лучше иметь рак мозга, чем мозг рака.

P.S. Битте-шон, перейдите на этот пост и сделайте жалобу на "ложные новости". Пусть Цукерберг блюдет чистоту своего детища.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Автор
МедГоблин МедГоблин
Тема
Здоровье
Теги
мошенники рак
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости