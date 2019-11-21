Восток – дело тонкое... Там даже рак лечат по-другому

"Такая болезнь, как РАК в мусульманских странах не считается опасной болезнью"

Сообщение под этим заголовком читают миллионы и распространяют сотни тысяч людей на всех интернет-ресурсах. К сожалению, эта информация не только смешная, а еще и смертельно опасна, потому что вводит в заблуждение.

Вот несколько цитат и их анализ:

"Такая болезнь, как РАК в мусульманских странах не считается опасной болезнью и легко лечится в течении нескольких дней с помощью голодания"

По-любому. Именно поэтому существует Арабская Медицинская ассоциация против рака. А вот статистика смертей от рака в Саудовской Аравии. По другим странам информация тоже открыта. Тысячи смертей ежегодно. Откуда автор брал свои данные? Из сказок Шехерезады?

"Профессора алжирского университета говорят, что рак гибнет при голодании от 3 дней и до месяца, причём на любой стадии"

Если профессора алжирского университета скажут, что автор идиот, это будет неопровергнутой истиной? И вообще никаких подобных работ никто не видел. Ну и наконец, почему несмотря на "фантастические научные открытия" в Алжире продолжают тысячами умирать от рака? Вот статистика.

"Как только из человека естественным путём выйдет твёрдый чёрный кал, то это значит болезнь прошла"

А ежели с вас получился черный кал неестественним путь, значит харош читать херню в интернете. Главное – чтобы черный кал вдруг не "зашел в человека".

"Врачи из мусульманских стран были крайне удивлены, когда слышали о статистике заболеваемости раком в Украине и смертности по этой причине, так как эта болезнь редко встречается на востоке, а если встречается, то легко лечится"

Ну да, ну да. Еще больше они обалдели когда прочитали последний абзац. Потому что в реальном мире, темп роста раковых заболеваний на Ближнем Востоке превышает мировые показатели.

"Голодание – вот рецепт профилактики и лечения рака"

Голодание – рецепт. Прекрасный оксюморон, который только подчеркивает бред написанного. Действительно, ограничение потребляемых калорий может быть полезным в лечении некоторых опухолей. Обратите внимание на слова "возможно" и "некоторых опухолей". А главное – голодание не лечит само по себе, а только усиливает действие химио- и радиотерапии. Голодающий человек с нелеченным раком умрет голодной от рака. Вот и вся магия.

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"Доктор Стивен Мак использовал солнечную энергию, чтоб вылечить своих пациентов от болезни, он верит в естественное исцеление в организме от болезней"

Единственный врач Стивен Мак, который гуглится в интернете в контексте онкологии, работает в США в специализированном институте. Никакой указанной херни он никогда не писал и не говорил. Может автор имеет в виду кого-то другого? Своего соседа Степу Макогона, с трудами которого мы еще не знакомы? Или это просто воображаемый друг-ученый?

"По словам доктора Герберта Шелтона, який делал исследования по этому вопросу..."

Вместо долгой цитаты, расскажу вам секрет об этом нетрадиционного голод-целителе. Он открыл собственную лечебницу, уморил до смерти несколько больных, проиграл все суды. А потом сдох полупарализованный, потому что собственное лечения ему почему-то не помогло. Туда ему и дорога. Информация сия из тайного источника под названием википедия.

В заметке еще очень много бреда, но лучше ее подытоживает эта цитата:

"Киви: крошечный, но могучий".

Хотелось бы сказать то же самое об интеллекте автора. Но, увы, он просто крошечным.

Пожалуйста, если у вас проблемы со здоровьем, а тем более рак, лечитесь у дипломированных специалистов, а не с помощью придурковатых публикаций, написанных дебилами.

Люди добрые! Распространите этот сообщение. Может это спасет кого-то от непоправимого вреда.

В конце, хочу авторитетно выразить свою врачебную позицию:

Лучше иметь рак мозга, чем мозг рака.

P.S. Битте-шон, перейдите на этот пост и сделайте жалобу на "ложные новости". Пусть Цукерберг блюдет чистоту своего детища.

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