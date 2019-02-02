Вегетарианство и рак: врач разрушил популярный миф

Популярный миф о том, что вегетарианцы болеют раком меньше, на самом деле не соответствует действительности. Это подтверждается медицинской статистикой.

Об этом ObozTV рассказал онколог, врач-нейрохирург Антон Шкиряк. Он заверил, что не обнаружил никакой корреляции между веганами и мясоедами в обнаружении онкологии.

"Это нормально, что мы привыкли к пословице: мы то, что мы едим. Тут все понятно. Но на самом деле, у меня есть пациенты-вегетарианцы, которые болеют раком", – подчеркнул Шкиряк.

Однако он уточнил: когда животное погибает, в его организме в огромном количестве выделяется вредный в таком виде для человека адреналин. Мясо животных, которые выращиваются на основе антибиотиков, различных добавок и ускорителей роста, тоже влияет на человеческий организм.

"Как именно? Зависит от количества желудочного сока в организме – лучше ты перевариваешь или хуже. Все это влияет, на самом деле. Но если мы говорим: человек, который будет есть только брюссельскую капусту, никогда не заболеет раком – это неправда", – подвел итог онколог.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество новых случаев заболевания раком в 2018 году в мире увеличилось до 18 млн. По прогнозам, в 2040 году этот показатель может вырасти до 30 млн. Различными формами рака болеет около миллиона украинцев, более 130 тыс. новых случаев регистрируются ежегодно.

Рак является второй из основных причин смерти в мире. С начала 2018 года от этого заболевания скончались 9,6 млн человек. Онкология становится причиной практически каждой шестой смерти.

Но медики заходят все дальше в борьбе с раком:

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