Веганство вместо химиотерапии: женщина решила лечиться по-своему и умерла от рака

Умерла женщина, которая боролась с раком молочной железы с помощью особой веганской диеты, отказавшись от "вредной для организма химиотерапии".

Кэти Бриттон-Джордан было 40 лет, и она была уверенна, что химиотерапия - это отравление человеческого тела, поэтому она осознанно не согласилась на традиционные методы лечения.

Кэти Бриттон-Джордан

Три года назад ей поставили диагноз "рак молочной железы 2-й стадии" и врачи предложили женщине несколько вариантов: мастэктомию, химиотерапию и лучевую терапию, но она проигнорировала их совет и обратилась к альтернативным методам лечения, пишет Mirror.

"Мне больно писать это, но в субботу, 25 мая, Кэти, с той же грацией и силой, с которой она жила, мирно ушла", - написал ее супруг в Фейсбуке и настоятельно попросил всех не рассуждать о том, что она должна была делать, а чего не должна была, ведь теперь уже поздно.

Кэти Бриттон-Джордан с мужем

Кэти обнаружила комок в молочной железе три года назад, когда кормила грудью дочь Далилу.

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Несмотря на критику со стороны друзей, Кэти не собиралась менять свое решение лечиться исключительно веганской диетой.

Кэти Бриттон-Джордан с дочкой Далилой

"Я чувствую себя действительно хорошо, и я все еще могу работать и ухаживать за своей дочерью. Моя диета, которая в основном включает сырые фрукты и овощи, действительно помогла. Если бы у меня была химиотерапия, я думаю, я была бы почти прикована к постели. Я видела, как люди переживают химиотерапию, и они страдают от нее всю жизнь. Это ужасно. Вы отравляете свое тело. По моему мнению, существует множество вариантов, которые, на мой взгляд, гораздо более действенны, чем отравление себя", - утверждала Кэти.

Кэти Бриттон-Джордан

Она также во время болезни отказалась периодически проходить компьютерную томографию в Национальной службе здравоохранения, так как томография "облучает тело радиацией".

Некоторые из ее близких изо всех сил пытались смириться необычным "лечением", которое женщина выбрала.

Ее родители и муж поддерживали Кэти и помогали больной раком женщине придерживаться веганства и сыроедения.

Но почти каждый день кто-то из обеспокоенных знакомых или друзей просил ее одуматься, и все же согласиться на химиотерапию или операцию.

"Я почти ежедневно получаю сообщения от знакомых, которые говорят, что беспокоятся обо мне, и что пришло время начать традиционное лечение. Но я не хочу терять свою грудь. И если бы я действительно верила, что операция будет моим единственным шансом на выживание, я бы сделала ее сейчас", - объясняла свое решение Кэти.

Веанство или веганизм – это наиболее строгая форма вегетарианства, при которой человек полностью исключает из рациона продукты животного происхождения.

Среди сторонников веганства распространено мнение, что такой способ питания помогает уменьшить риск заболевания раком или справится с болезнью, если она уже диагностирована.

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