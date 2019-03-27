В Японии выпустили революционное лекарство от рака крови, которое использует клетки иммунной системы пациента.
Препарат Kymriah был одобрен Министерством здравоохранения страны по заявке филиала крупного швейцарского фармацевтического производителя Novartis, передает NHK.
Лекарство уже успели окрестить препаратом "нового поколения", ведь оно впервые применит терапию с помощью CAR-T-клеток.
t-human.com
Отмечается, что отобранные Т-клетки генетически "перепрограммируются" для уничтожения рака собственными ресурсами, после чего они возвращаются в организм больного.
Препарат Kymriah может стать спасением для неизлечимо больных людей, поскольку применяется при лечении лейкемии и ряда других видов рака крови, от которых пока не существует эффективной терапии.
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