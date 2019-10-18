В Украине пропали лекарства от рака: жизни тысяч больных под угрозой

В Украине тысячи онкобольных не могут получить свои лекарства из-за проволочек в Министерстве здравоохранения.

Как сказано в сюжете ТСН, еще в июле в регионы должны были поставить 1500 флаконов препарата "Трастузумаб". Однако состоянием на середину октября в областных медучреждениях их все еще нет.

В Минздраве также сообщали, что до конца лета должны были приобрести еще 13 тысяч флаконов данного препарата, но в больницы Украины они также не поступили.

"Нам обещали, что препараты поступят с июня. Препарата в области, к сожалению, сегодня нет", – рассказал главный врач Ровенского областного противоопухолевого центра Григорий Максимьяк.

Отмечается, что только в Ривненской области в "Трастузумабе" нуждаются 60 больных. Всего в Украине таких пациентов тысячи.

"На мой запрос в Министерство здравоохранения Украины пришел ответ, что эти препараты уже направлены. Общая стоимость лекарств, которые якобы закупило Министерство здравоохранения и не попало в центр лечения онкобольных – 572 миллиона гривен (один флакон стоит 44 тысячи гривен)", – добавил правозащитник Владимир Смешков.

Онкология

В Минздраве пояснили, что они не знали о пациентах, которым срочно нужны лекарства.

"Когда была смена команды, одной на другую, министра заверили, что нет никаких неотложных вопросов. Дальше была встреча с коллективом – опять никаких насущных вопросов", – сообщил советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов.

Раимов рассказал, якобы предшественники в министерстве им не сообщили о лекарствах, что и вызвало задержку. Также препараты проверяли на срок годности, но вскоре отправят их в региона.

"Лекарства есть на складах в соответствующем качестве, соответствующего количества. Нам пообещали, что в ближайшие недели все будет доставлено в больницы", – добавил советник министра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ежегодно врачи диагностируют 140 тысяч новых случаев онкологических заболеваний.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал