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/Онкология

В Украине может появиться государственная страховка от рака: что известно

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В Украине с 2020 года может появиться государственное страхование от онкологических заболеваний. Это будет касаться тех граждан, которые находятся в зоне риска.

Об этом на заседании Кабинета министров 3 апреля сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Реализовывать механизм страховки может Национальная служба здоровья, пишет "РБК-Украина".

"Я считаю, что с 2020 года нужно внедрить механизм гарантирования человеку, если, не дай Бог, что-то произошло, получить необходимое финансирование на лечение. Возможно, через механизмы страхования государственного", – сообщил Гройсман.

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Как известно, больше всего случаев рака в Украине встречались в восточном регионе. На 100 000 населения там приходится от 400 пациентов.

Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Украине впервые успешно применили брахитерапию для лечения рака. Эта методика лечения заключается в том, что пациент сидит на кресле, на котором происходит внедрение источников, присоединенных к аппарату. Такой метод лечения часто используется в европейских странах и на Запада.

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Место
Украина
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