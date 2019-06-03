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/Онкология

В США изобрели новое лекарство от рака

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Американские ученые после длительных исследований рассказали о новом лекарстве Olaparib, которое существенно замедляет рост опухоли при смертельно опасном раке поджелудочной железы.

В большинстве случаев при развитии рака поджелудочной железы пациенты умирают в течение полугода.

Но благодаря терапии с использованием нового лекарственного препарата распространение заболевания существенно замедляется. Треть пациентов осталась жива спустя два года после начала исследования, пишет MedicalXpress.

В революционном исследовании участвовали 3300 пациентов с диагнозом “рак поджелудочной железы”. У 250 из них были найдены мутации гена BRCA, которые повышают риск возникновения различных видов опухолей, включая рак яичников, простаты и молочной железы. Пациенты были случайным образом разделены на две группы, одна из которых получала препарат под названием “Олапариб”, а другая – плацебо.

Оказалось, что препарат способен на 47% замедлить распространение метастазов опухоли. У тех больных, которые принимали препарат, вдвое замедлилось распространение рака, в сравнении с пациентами, которые получали плацебо.

Исследователи сделали вывод, прием “Олапариба” позволяет превратить смертельное и стремительное заболевание в хроническое.

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