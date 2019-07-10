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/ Онкология

В сети набирает обороты онко- Challenge #ІЯпройдутест

1.5т Читать материал на украинском

Уверены, вы уже видели в социальных сетях посты на тему профилактики онкозаболеваний, которые начинаются с хештега #ІЯпройдутест. При поддержке известных украинских блогеров и медиков челлендж по тестированию быстро набирает обороты.

Данный сетевой челендж – это как раз тот случай, когда личный опыт превосходит теоретические рассуждения. В своих постах с хештегом #ІЯпройдутест украинские блогеры делятся своими личными историями о том, как впервые столкнулись с информацией об онкологии и задумались о том, что предупредить это распространенное заболевание намного проще, чем лечить. И первым шагом в их персональной практике предупреждения онкозаболеваний стал онлайн-тест, который запустили в медицинской клинике "Добробут".

Экспертная оценка ситуации

Официальная медицинская статистика говорит об онкозаболеваниях на сухом языке цифр. По экспертной оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2030 году количество онкобольных на планете вырастет на 70%. А в настоящее время от различных видов рака, занимающего второе место по смертоносности среди болезней, ежегодно умирает около 13% населения Земли.

Если же говорить об Украине, то она занимает второе место среди европейских государств по темпам распространения онкозаболеваний. При этом злокачественные новообразования обнаруживают у каждого четвертого мужчины и каждой шестой женщины в нашей стране.

"Согласно уточненным данным национального канцер-регистра Украины, в 2016 году было зарегистрировано 135 тысяч новых случаев заболевания злокачественными новообразованиями. Количество умерших от рака в 2016 году – 66 067 человек", – констатировал Кирилл Бурмич, онкохирург, заместитель главного врача Центра онкологии медицинской клиники "Добробут".

Время действовать

Давайте признаем честно, мы практически ежедневно сталкиваемся с людьми, страдающими от онкопатологий: среди родных и близких, в кругу друзей и знакомых. Скорее всего, в вашем окружении тоже найдется несколько таких человек. И большинство из них отзывается о своей болезни так: "Если бы я знал об этом раньше!".

Горькая правда заключается в том, что уровень развития современной медицины действительно позволяет вовремя выявить ту или иную болезнь, чтобы эффективно ее излечить. Вот почему так важно осознать все риски и действовать по превентивному сценарию.

Как это происходит в реальности, можно узнать, прочитав посты у Татуси Бо, Гарика Корогодского или по хештегу #ІЯпройдутест

Пять решающих минут

Онлайн-тестирование, займет всего пять минут – не больше, чем мы обычно тратим на то, чтобы выпить чашечку кофе! Зайдите по ссылке и убедитесь сами.

В процессе необходимо ответить на простые, но решающие вопросы о нюансах ежедневного питания, состоянии здоровья, ваших биологических и физиологических особенностях, а также о вашем образе жизни.

Цель тестирования – определить вероятность персональной предрасположенности к той или иной злокачественной патологии, ведь на основании ответов могут быть выявлены весомые причины для того, чтобы заподозрить наличие болезни.

А если результаты теста станут для вас сигналом тревоги, то вы можете сделать скрининг или check-up в клинике "Добробут".

Присоединяйтесь к челленджу, делитесь своим персональным опытом, призывайте своих родных, друзей и знакомых поучаствовать в нем и будьте здоровы!

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