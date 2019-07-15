"В них больше антиоксидантов": ученые нашли способ защититься от рака

Ученые утверждают, что поедание насекомых может защитить людей от развития рака.

Исследователи из Университета Рима обнаружили, что в сверчках, коньках и шелкопрядах находится в пять раз больше антиоксидантов, чем в апельсиновом соке. Об этом сообщает Daily Mail.

Также испытания показали, что в шелкопрядах, африканских гусеницах и гигантских цикадах этих соединений было в два раза больше, чем в оливковом масле.

По словам специалистов, витамины А, С и Е снижают образование в организме потенциально опасных свободных радикалов. Эти вещества защищают ДНК от повреждения.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Известно, что повреждения ДНК могут вызвать рак, заставляя клетки неконтролируемо размножаться и образовывать опухоли.

Ранее MedOboz писал, что ученые обнаружили пять растений, которые обладают противораковыми свойствами, особенно эффективными оказались три вида.

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