В молоке и мясе коров нашли угрозу смертельной болезни

Ученые из Немецкого центра исследования рака обнаружили в коровьем молоке и говядине неизвестные патогенные микроорганизмы, которые могут вызывать хроническое воспаление толстой кишки.

За этим воспалением стоит высокий риск появления рака молочной железы и простаты, пишет издание Augsburger Allgemeine.

Ученые исследовали кровь сотен европейских молочных коров и изучили молоко и молочные продукты из супермаркетов. Медики также взяли образцы крови у здоровых людей и пациентов с колоректальным раком.

Результат, по их мнению, очевиден: патогенные микроорганизмы были обнаружены не только в продуктах животного происхождения, но и в изученных клетках человека. Но пока нет безусловного доказательства того, что именно эти патогены - причина развития опухолей.

Ученые предположили, что заражение патогенными микроорганизмами происходит уже в первый год жизни человека, потому что иммунная система годовалого ребенка недостаточно крепкая. Исходя из этого, они рекомендуют кормить малышей грудным молоком до года и не советуют слишком рано давать им продукты из коровьего молока. А отказ от коровьего молока и говядины в зрелом возрасте бесполезен: инфицирование патогенами уже произошло.

Эксперты отмечают, что нужны дальнейшие исследования, чтобы определить, в какой степени эти патогены влияют на риск развития рака.

Молоко коровы

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые Университета Тафтса выяснили, что более 80 тысяч новых случаев рака, выявляемых в США каждый год, связаны с нездоровым питанием.

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