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/Онкология

В молоке и мясе коров нашли угрозу смертельной болезни

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Ученые из Немецкого центра исследования рака обнаружили в коровьем молоке и говядине неизвестные патогенные микроорганизмы, которые могут вызывать хроническое воспаление толстой кишки.

За этим воспалением стоит высокий риск появления рака молочной железы и простаты, пишет издание Augsburger Allgemeine.

Ученые исследовали кровь сотен европейских молочных коров и изучили молоко и молочные продукты из супермаркетов. Медики также взяли образцы крови у здоровых людей и пациентов с колоректальным раком.

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Результат, по их мнению, очевиден: патогенные микроорганизмы были обнаружены не только в продуктах животного происхождения, но и в изученных клетках человека. Но пока нет безусловного доказательства того, что именно эти патогены - причина развития опухолей.

Ученые предположили, что заражение патогенными микроорганизмами происходит уже в первый год жизни человека, потому что иммунная система годовалого ребенка недостаточно крепкая. Исходя из этого, они рекомендуют кормить малышей грудным молоком до года и не советуют слишком рано давать им продукты из коровьего молока. А отказ от коровьего молока и говядины в зрелом возрасте бесполезен: инфицирование патогенами уже произошло.

Эксперты отмечают, что нужны дальнейшие исследования, чтобы определить, в какой степени эти патогены влияют на риск развития рака.

Молоко коровы

Молоко коровы

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые Университета Тафтса выяснили, что более 80 тысяч новых случаев рака, выявляемых в США каждый год, связаны с нездоровым питанием.

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Место
Германия
Теги
молокораконкологиякак лечить раклечение ракаживотныепитаниееда
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Петрова Инга
Петрова Инга
Oгрoмнoe cпaси6o тeм, ктo покaзaл мнe этoт прeкpаcный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁xy8p631 Пpоcтo пpойдя опpоc полyчила пoчти пoлyгодoвую зарплaтy)) Пoльзуйтеcь, пока есть возможноcть=)
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Иванова Лера
Иванова Лера
Cпacибо тeм, кто покaзaл мне cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁9p73n6 Пpoстo пpойдя опрoс пoлyчилa пoчти пoлугoдoвyю зapплaтy)) Пользуйтесь, покa еcть возмoжнocть=)
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