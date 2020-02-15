В Беларуси придумали, как вылечить болезнь Заворотнюк

Врачи в Беларуси заявили, что нашли новый метод лечения агрессивной формы опухоли головного мозга, с которой, вероятно, борется актриса Анастасия Заворотнюк.

Эксперты утверждают, что открыли новый метод лечения глиобластомы с помощью специального микроскопа. При многократном увеличении появилась возможность удалять глиомы, пишет Мир24.

Медики отметили, что опухоль очень сложно обнаружить на ранней стадии и своевременно вылечить. Если же не удалить глиобластому, человек может погибнуть в течение трех месяцев.

Анастасия Заворотнюк kp.ua

Кроме того, ученые создали первую в мире гидрогелевую терапевтическую систему, которая борется с опухолью локально. По словам врачей, этот раствор растворяет раковые клетки, предотвращая возвращение болезни. Благодаря нему удалось продлить жизнь около 50 пациентов до двух лет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известный российский музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк находится в очень плохом состоянии.

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