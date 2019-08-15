В Англии женщина 10 лет путала усталость со смертельной болезнью

Жительница английского города Милтон-Кинс, графство Бакингемшир, десять лет принимала симптомы рака головного мозга за хроническую усталость.

Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на таблоид "The Sun". Мать четырех детей была уверена, что сильная усталость, головокружения и головные боли вызваны стрессом раннего материнства.

По ее мнению, все женщины в такой ситуации испытывали похожие симптомы.

В Англии женщина путала усталость со смертельной болезнью

В июле 2015 года женщину госпитализировали из-за плохого самочувствия – тогда ей диагностировали астроцитому (опухоль головного мозга).

После этого 32-летняя британка перенесла две операции на головном мозге.

Как сообщал OBOZREVATEL, существует семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкологии. Медики рекомендуют своевременно обращать на них внимание.

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