Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Онкология

В Англии женщина 10 лет путала усталость со смертельной болезнью

817 Читать материал на украинском

Жительница английского города Милтон-Кинс, графство Бакингемшир, десять лет принимала симптомы рака головного мозга за хроническую усталость.

Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на таблоид "The Sun". Мать четырех детей была уверена, что сильная усталость, головокружения и головные боли вызваны стрессом раннего материнства.

По ее мнению, все женщины в такой ситуации испытывали похожие симптомы.

В Англии женщина путала усталость со смертельной болезнью

В Англии женщина путала усталость со смертельной болезнью

В июле 2015 года женщину госпитализировали из-за плохого самочувствия – тогда ей диагностировали астроцитому (опухоль головного мозга).

Новости
"Причина онкологии – обида": Супрун развенчала миф о смертельной болезни

После этого 32-летняя британка перенесла две операции на головном мозге.

Как сообщал OBOZREVATEL, существует семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкологии. Медики рекомендуют своевременно обращать на них внимание.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Англия Милтон-Кинс
Теги
онкология рак
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости