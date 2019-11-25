Узелки и покраснения: врач назвал признаки рака груди

Рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин во всем мире. На него приходится 16% всех случаев заболевания раком среди слабой половины человечества.

Согласно статистике, в Украине из 100 тысяч женщин онкология поражает 62 наши соотечественницы. При этом в 10% случаев болезнь диагностируют уже в запущенной форме, поскольку пациентки не уделяли должного внимания профилактическим мерам.

Онкомаммолог Алексей Аксенов говорит, что основным диагностическими методиками являются ежегодные УЗИ и маммография, которые помогают обнаруживать новообразования до 1 см. Помимо этого, нужно ежемесячно проводить самодиагностику и регулярно осматривать грудь. "Стоит не забывать, что рак не болит и не приносит никакой четкой симптоматики вначале", - говорит врач.

MedOboz выяснил, какие внешние признаки выдадут развитие рака и как проводить самодиагностику дома.

Новости Названа главная причина возникновения рака

Рак вначале не болит Sport-i-fitness

Узелок с горошину

Одним из первых признаков рака груди является узловая патология. Так, прощупывая грудь можно наткнуться на небольшие уплотнения, размером с горошинку или еще меньше. Такие узелки возникают, когда агрессивная клетка (онкоклетка) поражает соседние области и начинает образовываться опухоль. При этом "комочек" далеко не обязательно будет стремительно увеличиваться в размерах – часто развитие опухоли диаметром в 1 сантиметр может затянуться на 3-5 лет.

Поэтому заметив малейшие уплотнения у груди, обязательно идите к врачу.

Сосок уменьшился

Рак может развиваться в толще соска – так называемый плоскоклеточный рак. Такой вид рака имеет симптоматику эрозии или воспаления, потому его сопровождают пятна в области верхушки соска, уменьшение самого соска в размере и его втяжение.

Это происходит потому, что за соском в протоках формируется узел, который, при увеличении в размерах, оттягивает соседние ткани вовнутрь.

Грудь горячая и покрасневшая

В процессе роста опухоли может происходить воспаление кожи или жировой клетчатки. Этот процесс сопровождается покраснением груди в пораженной области и увеличением температуры тела в этой зоне.

Увеличиваются лимфоузлы

При онкологии могут иметь место и увеличение лимфоузлов, особенно близких к пораженной области. Это может произойти, когда онкоклетки попадают в лимфатическую систему и она пытается блокировать воспалительные или злокачественные процессы.

Внимание, опасный период!

С наступлением менопаузы в разы возрастает риск развития рака молочной железы. В это время падает количество вырабатываемых гормонов эстрогена и прогестерона, что приводит к гормональным нарушениям, на фоне которых становится уязвимее иммунитет. В результате в организме могут запуститься онкологические процессы.

В этот период для профилактики развития рака важно регулярно посещать врача и придерживаться превентивных рекомендаций - принимать препараты, пищевые добавки и витамины.

Домашняя самодиагностика

Как уже говорилось, помимо ежегодных осмотров у врача, нужно каждый месяц делать самообследование. Самое оптимальное время для этого – спустя неделю после менструаций. При обнаружении любых настораживающих признаков, не стесняйтесь обратиться к маммологу.

Итак, обратите внимание на внутреннюю часть майки или бюстгальтера: на них не должно быть разводов или пятен, указывающих на выделения из груди.

Осмотрите соски и ареолы на предмет изменения формы, цвета, нарушения кожных покровов.

Станьте перед зеркалом, ладони поместите на талию и осмотрите грудь на наличие изменений состояния кожи, симметричности, формы и размера. После, прижав руки к ребрам, напрягите мышцы груди – они должны двигаться симметрично.

Затем лягте на спину и ощупайте каждую грудь противоположной рукой, чтобы убедиться, что там нет никаких уплотнений. Проводите манипуляцию из трех положений свободной руки: вдоль тела, отведена в бок и за голову.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, влияют ли на вероятность развития рака современные косметические процедуры.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!