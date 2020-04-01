Умрут миллионы детей: медики предсказали новую катастрофу

В случае отсутствия глобальных инвестиций в сферу медицинской помощи, уже в течение следующих 30 лет ученые прогнозируют миллионы смертей онкобольных детей в возрасте до 14 лет.

Причем большинство придется на страны с низким и средним уровнем жизни. Об этом говорится в отчете нового исследования онкологов в журнале The Lancet Oncology.

При этом специалисты отмечают, что лечение детского рака – не слишком дорогая инвестиция. Они подсчитали, что общие расходы на лечение несовершеннолетних в дальнейшем будут иметь тройную отдачу. Например, потраченные $594 млрд вскоре компенсируются приростом производительности, а также принесут доход в размере $2,58 триллиона.

Ученые предсказывают смерть миллионов детей от рака

"Вычисления показали, что каждый потраченный доллар из финансирования в размере $20 млрд в течение 30 лет будет компенсирован тремя долларами", – утверждает доктор Детской исследовательской больницы Св. Иуды Карлос Родригес-Галиндо.

По его словам, ученые с помощью новых моделей изучения этой проблемы, подсчитали, что в период между 2020 и 2050 годами около 13,7 миллиона детей во всем мире заболеют раком. При этом более шести миллионов из них вообще рискуют остаться без установленного диагноза и, соответственно, нужного лечения.

Однако несмотря на расчеты, специалисты рекомендуют включить расходы на детскую онкологию к базовой медицинской страховке граждан, создать национальные центры, чтобы пациенты имели более быстрый доступ к медуслугам, а также инвестировать примерно $100 в год в изучение рака, в частности, в странах с низким и средним уровнем жизни.

Ученые в области онкологии подчеркивают, что такие рекомендации не только помогут сохранить миллионы жизней детей, но и принесут доход.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что простой анализ крови может выявить более 50 видов рака, часто даже до появления каких-либо симптомов.

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