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/Онкология

Умирающий от рака парень дал жизненно важные советы

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Пользователь Reddit с ником Mylasttie рассказал, что недавно у него обнаружили последнюю стадию рака.

Близость к смерти заставила парня по-другому посмотреть на повседневные вещи, пишет Bored Panda.

По его словам, этот диагноз стал для него настоящим ударом. В 24 года Reddit уже начал планировать собственные похороны и даже выбрал свой последний галстук.

Иллюстрация

Иллюстрация

Pixabay

Так, он опубликовал несколько жизненно важных тезисов:

"Не тратьте свое время на работу, которая вам не нравится, — вы вряд ли добьетесь в ней успеха. Терпение и увлеченность приходят, только когда вы занимаетесь любимым делом"

"Глупо бояться чужого мнения. Этот страх будет расти все больше и больше, пока от вас не останется пустая оболочка. Кто-то посчитает вас идиотом, а кто-то — легендой"

"Будьте хозяевами своей жизни. Возьмите ответственность за все, что с вами происходит: отбросьте вредные привычки, займитесь спортом, не прокрастинируйте. Ведь лучше жалеть о том, что сделали, чем о том, что могли сделать"

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"Цените тех, кто рядом с вами — они даны вам не по умолчанию. Ваши друзья и родственники всегда будут для вас бесконечным источником любви и поддержки, будьте благодарны за это"

Парень отметил, что он не жалеет, что его путь скоро закончится. Но ему обидно, что какое-то значение приобрела лишь часть его жизни — финальная. А еще он расстроен, что не увидит много новых и крутых вещей. Но он надеется, что люди будут помнить о его советах и смогут прожить более насыщенную и счастливую жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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