Умерший от рака ребенок спас 15 жизней: подробности трогательной истории

Погибшая от рака 13-летняя британка Шарлотта Митчелл перед смертью приняла решение стать посмертным донором, благодаря чему помогла спасти жизни 15 людей.

Как передает "Лайф.ру", у ребенка была агрессивная опухоль головного мозга — глиобластома - от которой она умерла спустя шесть недель после того, как был поставлен диагноз.

Однако ребенок стремился помогать людям, поэтому самостоятельно принял решение стать донором, передав сердце, поджелудочную железу, почки, а также роговицу, кожу и кости.

"Важно, чтобы родители говорили с детьми об этом выборе. Шарлотта сказала нам, что всё понимает и что хочет дать кому-нибудь шанс на жизнь. Без сомнения, меня утешает то, скольким людям помогут её органы. Это единственное, что меня поддерживает", - сказала мать девочки Карен Митчелл.

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