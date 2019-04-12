Украинцев массово косит рак: в Минздраве забили тревогу

В Украине ежегодно врачи диагностируют 140 тысяч новых случаев онкологических заболеваний.

Всего на данный момент онкологией страдают более миллиона украинцев. В зоне риска – каждая шестая женщина и каждый четвертый мужчина, передает ТСН.

Сообщается, что украинцы больше всего боятся заболеть раком из-за высоких цен на лечение. Украинка Виктория рассказала, что за полтора года лечения потратила 1,7 млн гривен.

"Остаешься ты один на весь мир. Мир отдаляется, ты словно стоишь на краю пропасти", – отметила она.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман предложил ввести государственное страхование онкобольных, однако это могут позволить себе только самые богатые страны мира. Так, Владислав Баргман, что работает хирургом в университетской клинике в США, рассказал, что его семье страховой полис обходится в 800 долларов в месяц.

В Минздраве объяснили, что пролечить всех онкобольных за государственные средства не смогут, но со следующего года будет базовый пакет, куда войдут наиболее распространенные виды опухолей. Во сколько это обойдется, пока не знают.

"Мы не можем дать, как в ресторане – есть блюдо, есть цена. Иссечение опухоли кожи занимает 15 минут и 300 гривен. Рак пищевода – стоит сотни тысяч гривен. Чем более запущенная стадия, тем дороже лечение... Чтобы находить опухоли в начале их развития, для украинцев из группы риска будет более 20 бесплатных диагностических процедур. Назначать эти исследования обяжут семейных врачей с 1 июля", – говорится в сюжете.

Онкология в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

Количество новых случаев заболевания раком в 2018 году в мире увеличилось до 18 млн.

Восточные регионы Украины сегодня являются лидерами по количеству больных раком.

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