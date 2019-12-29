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/ Онкология

Украинцев массово косит рак: медики заявили о важном нововведении в 2020-м

4.1т
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В Украине с 2020 года Национальная служба здравоохранения Украины оплатит больницам раннюю диагностику онкозаболеваний, потому процедура будет бесплатной.

По данным пресс-службы ведомства, для обследования необходимо будет получить направление от семейного врача или другого врача.

"Внедрение ранней диагностики онкозаболеваний дает возможность спасти тысячи жизней наших граждан. Именно поэтому инструментальные исследования для ранней диагностики новообразований – маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия – определены приоритетными услугами и будут бесплатными для украинцев", – сказано в сообщении.

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Уточняется, что на это будет выделено около одного миллиарда гривен. Основанием для проведения бесплатных инструментальных исследований является возраст пациента.

Диагностика онкозаболеваний

Диагностика онкозаболеваний

nszu.gov.ua

"Маммография назначается женщинам 40 лет и старше, гистероскопия – от 50 лет и старше. Эзофагогастродуоденоскопия, цистоскопия, бронхоскопия для пациентов от 50 лет и старше, колоноскопия – от 40 лет и старше", – добавили в ведомстве.

Эндоскопия будет нескольких видов: диагностическая, с забором анализа биопсии и с лечебной манипуляцией. Гистологические обследования тоже входят в стоимость, то есть будут бесплатными для пациента.

Рак

Рак

Likar.info

По данным Национального реестра заболевания раком, ежегодно около 140 тысяч украинцев узнают, что у них онкозаболевания. Ежегодно от рака умирают более 65 тысяч граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые рассказали, что регулярная физическая активность является надежным способом предотвратить преждевременную смерть, связанную с раком, болезнями сердца и другими причинами.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Украина
Тег
рак
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Бог и природа шельмовали, эту свиномовную недострану, аминь.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Когда эта эпидемия началась можно к гадалке не ходить,, это не случайность ,а закономерность,
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