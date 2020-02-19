Украинский врач, которому диагностировали рак, решил оперировать онкобольных бесплатно

Хирург-гинеколог из Луцка Вадим Петровский, которому накануне поставили страшный диагноз – рак желудка, принял решение оперировать пациентов с онкологией бесплатно.

"Неделю назад мне поставили диагноз: инфильтративное заболевание желудка, неоплазия субкардии... Если на понятном языке - рак желудка. И жизнь моя разделилась сразу на две половины… После гистохимического анализа материала диагноз рак не подтвердился. Вот такое вот чудо", – написал врач у себя на странице в Facebook, добавив, что речь в посте не об этом.

Он подчеркнул, что не прекратит оперировать, пока ему будут позволять силы и возможности. "Я не могу лечить людей бесплатно в силу того, что в моей клинике 60 человек команды, которым нужно платить зарплаты, налоги и прочее", – написал врач, при этом добавил, что все-таки будет бесплатно оперировать двух пациентов в месяц (тех, которые не могут себе этого позволить в силу материальных обстоятельств).

"Если вам поставили диагноз: рак тела матки, рак эндометрия, рак шейки матки, рак вульвы, да и просто любой гинекологической болячки, и вы в отчаянии в силу материального фактора, пожалуйста, знайте, что каждый месяц мы берем двух пациентов, которых обследуем и оперируем абсолютно бесплатно! Возможно, в будущем количество таких операций увеличится, я не берусь сейчас прогнозировать. Не судите строго. Пока могу так", – отметил врач.

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