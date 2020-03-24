Украинка растрогала историей о борьбе с раком в эпицентре пандемии

41-летняя украинка Валентина Волосник поделилась своей историей борьбы с раком и о том, как ей живется сейчас в Испании, где в настоящее время самый пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"Идешь на уколы, и боишься вдохнуть воздух", – написала Валентина у себя в посте на Facebook, добавив, что не идти нельзя, поскольку невозможно прервать курс лечения.

История болезни женщины затянута на годы и весьма обширна: впервые ей поставили диагноз "рак небной миндалины" в 37 лет.

"До болезни мне казалось, что у меня вся жизнь впереди! В лечении я уже 4 года. Мой рак оказался не просто агрессивным, но еще и мало изученным во всем мире! В Украине мне не сразу поставили диагноз, а лечили от каких-то вирусов, инфекций, воспалений... Я потеряла много времени и соответственно получила 3-ю стадию на момент постановки диагноза! Дальше было очень тяжелое лечение, осознание всего происходящего, химиотерапия, облучения! После чего была ремиссия 1,5 года, и я думала, что выиграла бой. Вернулась на работу, окунулась в домашние дела, успела влюбиться. Я же была уверена, что победила! Но рак совсем не дурак. Оказался умнее и хитрее меня, и вернулся снова! Только теперь метастазы в легких!", – рассказывает Валентина.

По ее словам, в Харькове она была первой, кому делали операцию на двух легких одновременно. "При мне обсуждали, что практически это можно. С двух сторон двигали ребра, отключали по очереди легкие, вырезали МТС, сшивали легкие. Операция была 12 часов, но и тут я справилась. В заключение опять химиотерапия, куча побочек и надежда! За время лечения я успела где-то подхватить гепатит и корь... Но и тут я не сдалась. Успокоилась, расслабилась, казалось, все – справилась", – говорит женщина, добавив, что через полгода услышала очередной приговор – в одном легком опять метастаз.

После постановки очередного диагноза Валентину предупредили, что химиотерапия ей уже не поможет, и необходима только иммунотерапия, которая стоит очень дорого – от 100 тысяч гривен за курс, а нужно минимум семь.

Валентина Волосник Facebook

"Я начала сбор средств, хотя понимала, что это просто нереально. Находившись в поиске выхода из этой ситуации, я узнала, что в Испании можно бесплатно лечиться! Для меня это была надежда… Посредники нашлись сами собой, и их услуги за помощь в оформлении документов стоили не мало денег (сейчас я понимаю, что на мне отлично заработали, ведь это оформление стоит копейки - наши люди ничем не брезгуют). Пока я искала выход в Украине, пока перелет, пока мне назначили онколога, заново все исследования, прошло время, и, к моему сожалению, новые образования в легких", – сетует женщина, добавив, что в результате врачи предложили ей лечение новым исследуемым препаратом для иммунотерапии.

По словам Валентины, помимо лекарства ей вводят вакцину против папилломавируса, поскольку причина ее болезни кроется именно в этом патогене. Также женщина призвала всех родителей прививать своих детей от этой болезни, хоть такой вакцины и нет в календаре обязательной вакцинации.

Экспериментальный препарат, которым лечат женщину Facebook

Клинические исследования запланированы на два года, но лечение уже дает положительных результат.

"Сейчас эпидемия и я нахожусь в Испании. Если бы я уехала домой, как просил наш президент, то шанс на жизнь я бы у себя забрала! Страшно! В чужой стране, со своими проблемами, да ещё и эпидемия. Идешь в больницу и лишний раз боишься воздух вдохнуть. А идти надо, так как капельницы пропускать нельзя. Рак – не дурак, и я это точно знаю! Знаю, что у всех сейчас страх и непонимание того, что будет дальше после этой эпидемии. Но я оптимист и привыкла к трудностям. Верю, что будет рассвет, весна, лето, другая хорошая жизнь, и мы все будем счастливы, потому что живы", – подытожила Волосник.

Ранее OBOZREVATEL показывал жуткие кадры больниц в Испании, куда доставляют пациентов с коронавирусом.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!