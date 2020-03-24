Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Онкология

Украинка растрогала историей о борьбе с раком в эпицентре пандемии

1.8т
Читать материал на украинском

41-летняя украинка Валентина Волосник поделилась своей историей борьбы с раком и о том, как ей живется сейчас в Испании, где в настоящее время самый пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"Идешь на уколы, и боишься вдохнуть воздух", – написала Валентина у себя в посте на Facebook, добавив, что не идти нельзя, поскольку невозможно прервать курс лечения.

История болезни женщины затянута на годы и весьма обширна: впервые ей поставили диагноз "рак небной миндалины" в 37 лет.

"До болезни мне казалось, что у меня вся жизнь впереди! В лечении я уже 4 года. Мой рак оказался не просто агрессивным, но еще и мало изученным во всем мире! В Украине мне не сразу поставили диагноз, а лечили от каких-то вирусов, инфекций, воспалений... Я потеряла много времени и соответственно получила 3-ю стадию на момент постановки диагноза! Дальше было очень тяжелое лечение, осознание всего происходящего, химиотерапия, облучения! После чего была ремиссия 1,5 года, и я думала, что выиграла бой. Вернулась на работу, окунулась в домашние дела, успела влюбиться. Я же была уверена, что победила! Но рак совсем не дурак. Оказался умнее и хитрее меня, и вернулся снова! Только теперь метастазы в легких!", – рассказывает Валентина.

По ее словам, в Харькове она была первой, кому делали операцию на двух легких одновременно. "При мне обсуждали, что практически это можно. С двух сторон двигали ребра, отключали по очереди легкие, вырезали МТС, сшивали легкие. Операция была 12 часов, но и тут я справилась. В заключение опять химиотерапия, куча побочек и надежда! За время лечения я успела где-то подхватить гепатит и корь... Но и тут я не сдалась. Успокоилась, расслабилась, казалось, все – справилась", – говорит женщина, добавив, что через полгода услышала очередной приговор – в одном легком опять метастаз.

После постановки очередного диагноза Валентину предупредили, что химиотерапия ей уже не поможет, и необходима только иммунотерапия, которая стоит очень дорого – от 100 тысяч гривен за курс, а нужно минимум семь.

Валентина Волосник

Валентина Волосник

Facebook

"Я начала сбор средств, хотя понимала, что это просто нереально. Находившись в поиске выхода из этой ситуации, я узнала, что в Испании можно бесплатно лечиться! Для меня это была надежда… Посредники нашлись сами собой, и их услуги за помощь в оформлении документов стоили не мало денег (сейчас я понимаю, что на мне отлично заработали, ведь это оформление стоит копейки - наши люди ничем не брезгуют). Пока я искала выход в Украине, пока перелет, пока мне назначили онколога, заново все исследования, прошло время, и, к моему сожалению, новые образования в легких", – сетует женщина, добавив, что в результате врачи предложили ей лечение новым исследуемым препаратом для иммунотерапии.

По словам Валентины, помимо лекарства ей вводят вакцину против папилломавируса, поскольку причина ее болезни кроется именно в этом патогене. Также женщина призвала всех родителей прививать своих детей от этой болезни, хоть такой вакцины и нет в календаре обязательной вакцинации.

Экспериментальный препарат, которым лечат женщину

Экспериментальный препарат, которым лечат женщину

Facebook

Клинические исследования запланированы на два года, но лечение уже дает положительных результат.

"Сейчас эпидемия и я нахожусь в Испании. Если бы я уехала домой, как просил наш президент, то шанс на жизнь я бы у себя забрала! Страшно! В чужой стране, со своими проблемами, да ещё и эпидемия. Идешь в больницу и лишний раз боишься воздух вдохнуть. А идти надо, так как капельницы пропускать нельзя. Рак – не дурак, и я это точно знаю! Знаю, что у всех сейчас страх и непонимание того, что будет дальше после этой эпидемии. Но я оптимист и привыкла к трудностям. Верю, что будет рассвет, весна, лето, другая хорошая жизнь, и мы все будем счастливы, потому что живы", – подытожила Волосник.

Ранее OBOZREVATEL показывал жуткие кадры больниц в Испании, куда доставляют пациентов с коронавирусом.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Онкология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости