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Удваивает риск смерти: что обостряет рак

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Лечение онкологических заболеваний гомеопатией, травами и методами альтернативной медицины повышает вероятность смерти пациента в два раза.

Как передает Jama Network, к такому выводу пришли ученые из Йельского университета. По их словам, больные раком люди часто отказываются от основной терапии и прибегают к народным методам лечения, что существенно ухудшает шансы на выздоровление.

Ученые подсчитали, что порядка 88% онкобольных используют дополнительные методы лечения.

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"Мы сталкиваемся с непониманием роли дополнительных методов лечения. Они могут только уменьшить неприятные симптомы от основного лечения, однако маркетологи представляют их как эффективную терапию" – отметил доктор Скайлер Джонсон.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие популярные в Украине таблетки лечат рак.

Читайте все новости по теме "Борьба с онкологией" на Обозревателе.

Тема
Борьба с онкологией
Место
Украина
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