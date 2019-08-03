Ученые выяснили главную причину развития рака

Развитию онкологических заболеваний способствует мутация генов, а именно изменения в гене ТР53.

К такому выводу пришли исследователи из Бэйлорского медицинского колледжа (США), пишет MedicalXpress.

Ученые отмечают, что ТР53 также способен предотвратить размножение раковых клеток. Так, исследователи изучили 10 225 образцов 32 различных видов онкологии и сравнили их с 80 000 мутациями, содержащимися в базе данных, которая формировалась три десятилетия.

После анализа выяснилось, что мутация гена связана с развитием онкологических заболеваний разного типа. Отмечается, что раньше уже проводились исследования с TP53, но впервые ученые изучили такое большое количество болезней.

"Большинство исследований по TP53 фокусируются на одном виде рака. Глядя же на 32 различных типа онкологии, вы видите, что определенные модели сохраняются независимо от типа рака", – отмечают исследователи.

Полученные результаты могут помочь в разработке новых подходов к лечению онкозаболеваний.

"Поскольку TP53 является одним из важнейших привратников в профилактике рака, чем лучше мы понимаем этот ген, тем лучше мы сможем понять основы биологии рака", – считают исследователи.

Иллюстрация. Эксперимент Marad Medical Service

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