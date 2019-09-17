Ученые узнали, как развивается смертельный рак

Механизм развития рака и распространения метастаз заключается в том, что злокачественные клетки предпочитают перемещаться по широким, а не узким пространствам в межклеточном матриксе.

К такому выводу пришли ученые Университета Вандербильта (США). Исследование было опубликовано на MedicalXpress.

В процессе развития рака внеклеточный матрикс становится дезорганизованным. Рак приводит к тому, что в матриксе появляются поры и каналы шириной от 3 до 30 мкм. Когда одни опухолевые клетки сформируют каналы или микротреки, другие раковые клетки сразу используют их для стремительного распространения.

В этом кроется причина малой эффективности против метастазирования ингибиторов матриксных металлопротеиназ.

Теперь ученые смогут разработать новые методы борьбы с раком последних стадий.

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