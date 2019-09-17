Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Онкология

Ученые узнали, как развивается смертельный рак

901 Читать материал на украинском

Механизм развития рака и распространения метастаз заключается в том, что злокачественные клетки предпочитают перемещаться по широким, а не узким пространствам в межклеточном матриксе.

К такому выводу пришли ученые Университета Вандербильта (США). Исследование было опубликовано на MedicalXpress.

Новости
Названо количество лука, спасающее от рака

В процессе развития рака внеклеточный матрикс становится дезорганизованным. Рак приводит к тому, что в матриксе появляются поры и каналы шириной от 3 до 30 мкм. Когда одни опухолевые клетки сформируют каналы или микротреки, другие раковые клетки сразу используют их для стремительного распространения.

В этом кроется причина малой эффективности против метастазирования ингибиторов матриксных металлопротеиназ.

Теперь ученые смогут разработать новые методы борьбы с раком последних стадий.

Ученые узнали, как развивается смертельный рак

Ученые узнали, как развивается смертельный рак

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван самый опасный продукт, который вызывает рак.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Тег
лечение рака
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости