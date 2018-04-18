Ученые узнали главную причину возникновения рака

Самой частой причиной развития неизлечимого рака являются специфические мутации в генах RAS, которые влияют на присоединение RAS-белков к мембранам клетки и их сигнальную роль.

К такому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета, передает MedicalXpress.

Здоровые клетки превращаются в злокачественные в результате мутацией в генах RAS, которые кодируют малые G-белки, участвующие в передаче сигнала внутрь клетки. Семейство RAS включает в себя гены, кодирующие такие белковые молекулы, как HRAS, NRAS и две изоформы KRAS (KRAS4a и KRAS4b).

Мутации, способствующие развитию рака, препятствует переходу RAS в неактивированное состояние.

Мутации RAS отвечают за 30 процентов всех случаев развития рака у человека, в том числе 95 процентов случаев рака поджелудочной железы и 45 процентов колоректального рака. Эти злокачественные опухоли трудно поддаются лечению.

Ученые выделили KRAS-белки у пациентов, пораженных колоректальным раком, а также из образцов опухолей с помощью специфичных антител.

Как сообщал "Обозреватель", ранее было найдено эффективное средство, убивающее рак