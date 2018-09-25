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Ученые создали препарат, который блокирует развитие рака

1.1тЧитать материал на украинском

Ученые из некоммерческой больницы Лос-Анджелеса Cedars-Sinai провели испытания нового препарата Metavert, который борется с раком поджелудочной железы.

Как передает Naked Science, испытание было проведено на мышах и показало, что препарат способен блокировать рост и резистентность раковых клеток.

В среднем выживаемость увеличилась на 50 процентов. Metavert также способствует положительному эффекту от химических препаратов.

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"Это невероятный шаг к тому, чтобы увеличить выживаемость среди пациентов с раком поджелудочной железы. Следующие испытания пройдут на людях. Если результаты подтвердятся, то у нас появится лекарство, позволяющее продлить жизнь пациентов с аденокарциномой, которая сейчас очень тяжело поддается лечению", - прокомментировал автор исследования Муад Эддеркауи.

Рак поджелудочной железы — один из самых распространенных видов рака, поражающий с одинаковой частотой как мужчин, так и женщин. Сейчас он стоит на 12-й строчке в мире среди самых часто встречающихся разновидностей рака.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван популярный напиток против рака, который способен убивать опухоли.

Читайте все новости по теме "Борьба с онкологией" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с онкологией
Место
США
Объект
рак
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