Ученые создали молекулу против рака

Австралийские ученые разработали молекулу, способную усыплять раковые клетки.

"Это маленькая синтетическая молекула, жизнь наших подопытных мышей продлилась в четыре раза. Есть надежда, что она остановит рецидивы", - рассказал один из исследователей в комментарии ТСН.

Поясняется, что внутри любой клетки есть белки, которые отвечают за ее деление. В раковых – их функция нарушена. Потому клетки делятся бесконтрольно. А молекула, которую нашли австралийцы, блокирует работу белков. Таким образом, раковые клетки перестают делиться.

"Пока что работали с раком крови и печени. Мы очень надеемся, что еще много видов рака будут также реагировать", – отметил ученый.

Новости Найден простой способ уберечься от агрессивного рака

Пациенты в Украине порадовались изобретению австралийцев. Станислав Рыбальченко из Запорожья решился на противоопухолевую вакцину после того, как у него вырезали одно легкое. После курса, который он проходил год, пациент согласился на еще один. Мужчина рассказал, что второе легкое увеличилось в размерах, и дышать ему стало легче.

В Днепре в одной из клиник бесплатно лечат пациентов в рамках клинических исследований зарубежных препаратов. Доктор Олег Бочаров согласился на тестирование одного из таких препаратов, когда у него нашли огромную опухоль. Операцию нельзя было делать, потому он прошел медикаментозный курс лечение. В результате образование уменьшилось на 70%. Пациент уверен, что в противном случае у него не было возможности выжить.

Теперь австралийцы ищут финансирование на дальнейшие разработки, потому что на создание реальных лекарств понадобится еще 4-5 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые Кардиффского университета пришли к выводу, что Аспирин может помочь в лечении некоторых видов рака.