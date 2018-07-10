Ученые создали кашу и печенье против рака

Ученые разработали продукты питания для профилактики гормонозависимых опухолей — батончики мюсли, овсяное печенье и каша быстрого приготовления.

Продукты содержат биологически активные нутриенты — биойод, селен и ликопин, выступающие в качестве антиоксидантов и снижающие риск рака, рассказал "Известиям" профессор кафедры пищевой биотехнологии продуктов из растительного сырья Университета ИТМО Владимир Беспалов.

Отмечается, что состав антиканцерогенных веществ подбирается таким образом, чтобы продукт проводил профилактику отдельных органов: лёгких, молочной или предстательной железы, толстой кишки, желудка.

В то же время ученые предупредили: "К сожалению, пока получены только очень ориентировочные данные об их возможностях в профилактике онкологии. Пока "чудодейственный" продукт питания или таблетка для предотвращения рака не найдены, а вся имеющаяся информация носит предварительный характер".

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что препараты против гипертонии на основе определенных веществ могут вызывать онкологические заболевания.