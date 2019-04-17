Ученые создали "черные ящики" рака: стало известно о прорыве в медицине

Ученые Кембриджского университета и Королевского колледжа в Лондоне нашли способ определять точную причину развития любого онкологического заболевания по ДНК раковых клеток.

До настоящего времени врачи имели лишь общие представления о том, какие вещества являются канцерогенами и могут привести к появлению рака (например, асбест или выхлопные газы), передает BBC.

Специалистам удалось составить каталог уникальных мутаций ДНК, по которым можно установить, вследствие каких внешних факторов развилась почти любая конкретная опухоль — например, была ли она вызвана загрязнением воздуха или контактом с пестицидами.

Перечень раковых маркеров уже прозвали "черными ящиками" опухоли, но ученые сравнивают их с отпечатком пальца.

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"В будущем наш каталог позволит врачам точно определять, какое именно вещество привело к развитию рака — а эта информация может оказаться совершенно бесценной, так как позволит принять меры, чтобы оградить других людей от воздействия потенциально опасных канцерогенов", — пояснила одна из авторов исследования, профессор Кембриджа Серена Ник-Занай.

Чтобы составить первый раковый каталог, британские биологи взяли здоровые стволовые клетки — и подвергли их воздействию 79 известных канцерогенов, а потом изучили произошедшие в каждой клетке изменения ДНК.

Выяснилось, что по меньшей мере 41 из этих химических веществ, потенциально способных вызвать рак, несложно опознать по "почерку" мутаций в опухоли — он уникален, как отпечаток пальца.

"Фактически это позволяет нам рассматривать каждую опухоль как место преступления и, как следователи могут по уликам выйти на преступников и их сообщников, так и мы можем определить, что именно несет ответственность за развитие опухоли", — отметил профессор Ник-Занай.

Как писал OBOZREVATEL, медики ранее назвали расширенный список симптомов, которые могут указывать на рак.

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