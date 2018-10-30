Ученые совершили прорыв в лечении рака

Вирус Сенека-Валли помогает уничтожить клетки рака, предварительно инфицировав их.

К такому выводу пришли ученые из Университета Отаго Новой Зеландии. По словам экспертов, данное исследование поможет создать новый метод лечения злокачественных опухолей, передает EurekAlert!

Как выяснилось, вирус Сенека-Валли связывается с белковым рецептором ANTXR1, который находится на поверхности дефектных клеток. При этом ANTXR2, характерный для здоровых тканей, остается нетронутым инфекционным агентом.

Ученые заговорили о создании метода применения вируса, при котором у организма не развивается устойчивость к нему. Для этого нужно изменить агент так, чтобы осталась часть с ANTXR1, и убрать то, на что реагирует иммунная система человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые нашли способ избежать рака.