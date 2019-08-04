Ученые сказали, как уберечься от рака легких

Снизить вероятность рака легких можно полным отказом от курения и соблюдением здоровой диеты.

Как передает Cancer Health, об этом рассказала старший вице-президент Американского общества по борьбе с раком Салли Кауэл.

По ее словам, от рака легких умирает больше людей, чем от рака груди, кишечника или простаты вместе взятых.

Кауэл отметила, что рак лёгких и рак груди являются ведущими видами рака во всём мире с точки зрения количества новых случаев.

"У курящих мужчин вероятность развития рака лёгких в 23 раза выше, чем у не курящих, а у курящих женщин – в 13 раз выше", – отметила Кауэл.

В группу риска попадают также те, кто не курит, но находится под воздействием "пассивного курения".

фото из открытых источников

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые нашли лекарство от рака последней стадии. Препарат уже успешно прошел испытания.

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