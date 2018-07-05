Ученые сделали прорыв в лечение рака

Австралийские ученые обнаружили древний ген, который поможет в разработке новейшего лекарства для лечения рака, серьезных инфекций и заболеваний.
Как выяснилось, ген под названием C6orf106 или C6 играет важную роль в борьбе иммунной системы с тяжелыми заболеваниями, передает Lady Health.
Людям C6, который существует 500 миллионов лет, передался в наследство от простых организмов, которые были вынуждены выживать в крайне суровых условиях.
Именно этот ген управляет процессом, который запускается иммунитетом в ситуации борьбы с возбудителями заболеваний.
C6orf106 управляет процессом выработки белка цитокина, который усиливает иммунные реакции.
Ученные считают, что обнаружение гена и понимание механизмов его активности может стать прорывом в лечении онкологии, а также диабета и артрита.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые нашли связь между лишним весом и раком.
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