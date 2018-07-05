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Ученые сделали прорыв в лечение рака

2.4тЧитать новость на украинском

Австралийские ученые обнаружили древний ген, который поможет в разработке новейшего лекарства для лечения рака, серьезных инфекций и заболеваний.

Как выяснилось, ген под названием C6orf106 или C6 играет важную роль в борьбе иммунной системы с тяжелыми заболеваниями, передает Lady Health.

Людям C6, который существует 500 миллионов лет, передался в наследство от простых организмов, которые были вынуждены выживать в крайне суровых условиях.

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Именно этот ген управляет процессом, который запускается иммунитетом в ситуации борьбы с возбудителями заболеваний.

C6orf106 управляет процессом выработки белка цитокина, который усиливает иммунные реакции.

Ученные считают, что обнаружение гена и понимание механизмов его активности может стать прорывом в лечении онкологии, а также диабета и артрита.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые нашли связь между лишним весом и раком.

Читайте все новости по теме "Борьба с онкологией" на Обозревателе.

Тема
Борьба с онкологией
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