Ученые сделали прорыв в диагностике рака: задействовали червей

Японские исследователи заявили о разработке доступного способа выявления 15 видов онкологических заболеваний с помощью червей нематод.

Специалисты хотят научить их по запаху определять точный тип рака. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова гендиректора японской компании Hirotsu Bio Science Inc Хироцу Такааки.

По его словам, обоняние нематод (круглые черви длиной около 1 миллиметра) в полтора раза лучше, чем у собаки. Но при этом они двигаются только к тому запаху, который им нравится, и удаляются от неприятного.

Японские ученые научились выявлять рак с помощью червей

Так, в ходе исследований выяснилось, что эти организмы концентрируются в пробе мочи пациента с онкологическим заболеванием, не проявляя интереса к урине здорового человека.

Отмечается, что отправной точкой для ученых стало использование собак для определения рака. Такие методики и тренинги давно применяются в Японии: животные по запаху учатся отличать здорового человека от того, который имеет онкологическое заболевание.

"Нематоды, у которых генетически обоняние в 1,5 раз острее, чем у собаки, и которые способны уловить тончайший, неуловимый для приборов запах, тоже смогут, наверное, отличить больных людей от здоровых", – убежден Такааки.

По словам ученых, благодаря нематодам можно определить 15 видов онкологии

Он отметил, что этим способом на сегодняшний день можно определить 15 видов онкологии. Среди них рак желудка, толстой кишки, легких, груди, матки, поджелудочной железы, печени, предстательной железы, пищевода, яичников, желчных путей и желчного пузыря, мочевого пузыря, почек, а также ротовой полости и глотки.

Специалист подчеркнул, что уже с самых ранних стадий заболевания – нулевой или первой – точность определения почти не меняется и составляет около 85%.

Теперь, добавил Такааки, его компания работает над созданием особых видов червей, которые могли бы определять конкретный вид онкологии, в том числе такой трудно диагностируемый вид, как рак поджелудочной железы. Он отметил, что эта работа может занять около двух лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения считают, что в течение 20 лет, если сохранятся существующие тенденции, количество случаев заболевания раком может возрасти на 60%. Наиболее высоким (около 81%) рост будет в странах с низким и средним уровнем дохода.

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