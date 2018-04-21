Ученые сделали прорыв в борьбе с раком

Ученые Базельского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали биомедицинскую татуировку, которая способна диагностировать некоторые виды рака на ранних стадиях.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Sсience Translational Medicine, передает "Лента.ру".

Исследователи предложили использовать сенсор на коже, который выявляет в организме человека гиперкальциемию, считающуюся одним из индикаторов наличия онкологии. В случае высокого содержания кальция в крови татуировка под влиянием выработки меланина окрасится в темный цвет, и это будет сигналом о необходимости пройти медицинское обследование.

Методика с выработкой меланина была протестирована на коже свиней, а также на крысах с опухолями в молочной железе и кишечнике, у которых в течение 38 дней наблюдения не было никаких симптомов болезни. Индикатору удалось выявить патологию.

По мнению ученых, такую татуировку можно использовать как неинвазивный метод контроля за эффективностью лечения онкологии, а также для выявления не только рака, но и некоторых других болезней, диагностируемых через уровень кальция в крови.

Как сообщал "Обозреватель", ранее ученые узнали главную причину возникновения рака.