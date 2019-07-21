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/ Онкология

Ученые развеяли миф о влиянии кофе на рак

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Склонность к употреблению кофе не является ни фактором риска онкологических заболеваний, ни способом защиты от рака.

К такому выводу пришли ученые Медицинского научно-исследовательского института QIMR Berghofer в Австралии. По их словам, ежедневное употребление кофе не снижает риск развития рака или смерти от него, передает "Лента.ру".

Так, они проанализировали данные о 46 тысячах людях, которым был диагностирован рак, включая около семи тысяч человек, умерших от болезни.

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Названа группа крови, неуязвимая для рака

Связь между кофе и раком не доказана

Связь между кофе и раком не доказана

Comments.ua

В частности, рассматривались опухоли молочной железы, яичников, легких и предстательной железы. Было обнаружено, что кофе не увеличивает и не уменьшает заболеваемость.

При этом в научной среде имеются работы, показывающие, что употребление кофе снижает вероятность развития колоректального рака, также есть данные, что люди с генетической предрасположенностью к любви к кофе чаще страдают от этого типа онкологического заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что так называемый синдром такоцубо или "синдром разбитого сердца" связан с развитием онкологии.

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Темы
Борьба с онкологией онкология
Тег
рак
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