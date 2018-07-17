Ученые разработали новейшую технологию лечения рака

Разработана новейшая технология борьбы с раком, которая позволяет в несколько раз снизить дозы химиотерапии.

О прорыве отчитались специалисты Института цитологии и генетики в Новосибирске, передает "РИА Новости".

Технологию под названием "Каранахан" ("убивающий причину") разрабатывали в течение нескольких лет. В ее основу легла уязвимость раковых стволовых клеток в определенные периоды своего жизненного цикла, являющихся источником опухоли.

"Изучая злокачественные стволовые клетки, наши сотрудники выявили у них уникальное свойство: способность захватывать экстраклеточные фрагменты ДНК. Дальнейшие исследования показали, что если внедрять в клетку эти фрагменты через определенный временной промежуток после воздействия цитостатиками (химиотерапия), они не дают клетке завершить процесс восстановления и она погибает", — говорится в сообщении.

Также новую технологию называют "3+1" — первые три дозы введенного в опухоль препарата убивают основную массу стволовых раковых клеток, а четвертая уничтожает оставшиеся.

Она была успешно опробована при лечении разных видов рака у мышей, а также на клеточных культурах глиобластомы человека.

Как стало известно, у клеток разных видов опухолей жизненный цикл различается, поэтому для каждой надо подбирать свой график введения препарата. Кроме того, на этот цикл оказывают влияние времена года: летом и зимой временные интервалы также должны быть разными.

По заверениям ученых, использование химиотерапии в сочетании с технологией "Каранахан" заметно повысит шансы больных раком на выздоровление и полноценную жизнь после лечения. Испытания могут занять от пяти до десяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был найден эффективный способ победить особо опасный рак.