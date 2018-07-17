МоваЯзык
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео

Ученые разработали новейшую технологию лечения рака

1.6тЧитать новость на украинском

Разработана новейшая технология борьбы с раком, которая позволяет в несколько раз снизить дозы химиотерапии.

О прорыве отчитались специалисты Института цитологии и генетики в Новосибирске, передает "РИА Новости".

Технологию под названием "Каранахан" ("убивающий причину") разрабатывали в течение нескольких лет. В ее основу легла уязвимость раковых стволовых клеток в определенные периоды своего жизненного цикла, являющихся источником опухоли.

Новости
“Двойная терапия” рака помогает выздороветь в 70% случаев - эксперт

"Изучая злокачественные стволовые клетки, наши сотрудники выявили у них уникальное свойство: способность захватывать экстраклеточные фрагменты ДНК. Дальнейшие исследования показали, что если внедрять в клетку эти фрагменты через определенный временной промежуток после воздействия цитостатиками (химиотерапия), они не дают клетке завершить процесс восстановления и она погибает", — говорится в сообщении.

Также новую технологию называют "3+1" — первые три дозы введенного в опухоль препарата убивают основную массу стволовых раковых клеток, а четвертая уничтожает оставшиеся.

Она была успешно опробована при лечении разных видов рака у мышей, а также на клеточных культурах глиобластомы человека.

Как стало известно, у клеток разных видов опухолей жизненный цикл различается, поэтому для каждой надо подбирать свой график введения препарата. Кроме того, на этот цикл оказывают влияние времена года: летом и зимой временные интервалы также должны быть разными.

По заверениям ученых, использование химиотерапии в сочетании с технологией "Каранахан" заметно повысит шансы больных раком на выздоровление и полноценную жизнь после лечения. Испытания могут занять от пяти до десяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был найден эффективный способ победить особо опасный рак.

Читайте все новости по теме "Борьба с онкологией" на Обозревателе.

Тема
Борьба с онкологией
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины