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/ Онкология

Ученые раскрыли связь храпа с раком

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1,7% мужчин и 2,8% женщин, страдающих храпом, имеют онкологический диагноз.

Такими оказались результаты исследования ученых университета Аристотеля в Салониках (Греция), передает The European Respiratory Journal.

Исследование основано на информации о двух десятках тысяч пациентов старше 18 лет, страдающих обструктивным апноэ. У 388 из них — онкологический диагноз.

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В то же время ученые считают, что результаты исследований нельзя считать однозначными, поскольку достоверной информации о связи онкологии и храпа пока мало.

Ученые раскрыли связь храпа с раком

Ученые раскрыли связь храпа с раком

medikforum.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист, который страдает от рака, назвал первые симптомы онкологии. Так, постоянная боль в животе может быть одним из первых признаков развития смертельной болезни.

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