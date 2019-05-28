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/Онкология

Подавляют рак: ученые доказали эффективность трех растений

2.8тЧитать материал на украинском

Ученые кафедры фармации Национального университета Сингапура в ходе трехлетнего исследования обнаружили пять растений, которые имеют противораковые свойства.

В подавлении опухолевого роста особенно эффективными оказались три вида, сообщает Medical News Today.

Выбор растений для исследования был определен тем, что их чаще всего используют в качестве традиционных лекарственных средств для лечения рака в станах Юго-Восточной Азии.

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По результатам ученых, к таким растениям относятся:

- бандикутовая ягода (Leea Indica);

- белалай гаджа (Clinacanthus Nutans);

- вампи (Clausena lansium);

- шелковочашечник курчавый (Strobilanthes crispus);

- вернония (Vernonia amygdalina);

- прутняк трехлистный (Vitex trifolia).

В исследовании использовали экстракты свежих, здоровых и зрелых листьев растений. Ученые изучили их влияние на раковые клетки молочной железы, яичников, матки, шейки матки, печени и толстой кишки, а также лейкемии.

По словам исследователей, выраженную противораковую активность имеют три вида растений: бандикутовая ягода, вернония и прутняк трехлистный. Они подавляли рост всех 7 локализаций рака.

Бандикутовая ягода

Бандикутовая ягода

Скриншот

Вернония

Вернония

Скриншот

Прутняк трехлистный

Прутняк трехлистный

Скриншот

Как подчеркнул Ко Хви Линг, ведущий автор исследования, полученные результаты представляют собой новые научные данные об использовании растений в лечении рака, что дает возможности в разработке новых терапевтических средств.

Ранее MedOboz сообщал, что ученые разработали новый метод лечения рака - иммунотерапия, с помощью которого можно устранить злокачественные клетки прежде, чем они закрепятся в организме.

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Место
Сингапур
Тег
онкология
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Кошкина Юлия
Кошкина Юлия
Мoя иcкpенняя благодaрноcть тoму, кто показал мнe этот прекpаcный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁0muk1u4 Простo пpойдя опрoс пoлучила пoчти полугодoвyю зaрплaту)) Пoльзyйтecь, пока есть возможнoсть=)
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