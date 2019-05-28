Подавляют рак: ученые доказали эффективность трех растений

Ученые кафедры фармации Национального университета Сингапура в ходе трехлетнего исследования обнаружили пять растений, которые имеют противораковые свойства.

В подавлении опухолевого роста особенно эффективными оказались три вида, сообщает Medical News Today.

Выбор растений для исследования был определен тем, что их чаще всего используют в качестве традиционных лекарственных средств для лечения рака в станах Юго-Восточной Азии.

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По результатам ученых, к таким растениям относятся:

- бандикутовая ягода (Leea Indica);

- белалай гаджа (Clinacanthus Nutans);

- вампи (Clausena lansium);

- шелковочашечник курчавый (Strobilanthes crispus);

- вернония (Vernonia amygdalina);

- прутняк трехлистный (Vitex trifolia).

В исследовании использовали экстракты свежих, здоровых и зрелых листьев растений. Ученые изучили их влияние на раковые клетки молочной железы, яичников, матки, шейки матки, печени и толстой кишки, а также лейкемии.

По словам исследователей, выраженную противораковую активность имеют три вида растений: бандикутовая ягода, вернония и прутняк трехлистный. Они подавляли рост всех 7 локализаций рака.

Бандикутовая ягода Скриншот

Вернония Скриншот

Прутняк трехлистный Скриншот

Как подчеркнул Ко Хви Линг, ведущий автор исследования, полученные результаты представляют собой новые научные данные об использовании растений в лечении рака, что дает возможности в разработке новых терапевтических средств.

Ранее MedOboz сообщал, что ученые разработали новый метод лечения рака - иммунотерапия, с помощью которого можно устранить злокачественные клетки прежде, чем они закрепятся в организме.

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